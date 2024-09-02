У фінській Лапландії усе літо фіксували рекордну спеку

У регіоні Лапландія на крайній півночі Фінляндії цього року зафіксували найвищі за всю історію спостережень літні температури.

Про це, як пише "Європейська правда", агентству AFP повідомив експерт Фінського метеорологічного інституту Міка Рантанен.

За словами Рантанена, в червні, липні та серпні майже на всіх метеостанціях у найпівнічніших районах Фінляндії були зафіксовані рекордні показники. Середня температура тоді становила 16,2°C – стільки ж, скільки під час рекордно спекотного для Фінляндії 1937 року.

Загалом рекордно високі температури, виміряні в Лапландії цього літа, перевищили середні показники, зафіксовані з початку ХХ століття, на +2-3,5°C.

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"Мінімальні температури в Лапландії були дуже високими... Північна Норвегія, північна Швеція і навіть (архіпелаг. – Ред.) Шпіцберген також мали найтепліше літо за всю історію спостережень", – зауважив Рантанен.

За оцінками фінських кліматологів, ймовірність подібних теплих літніх періодів через зміну клімату зараз приблизно у 70 разів вища, ніж на початку ХХ століття.

"Якщо екстраполювати це на майбутнє, це означає, що в 2050 році таке тепле літо буде відбуватися кожні п'ять років", – підсумував представник Фінського метеорологічного інституту.

Згідно з прогнозами кліматологів, на Європу очікує незвичайно теплий початок вересня після літа з аномальною спекою та посухою на південному сході континенту – спека прогнозується й в Україні.