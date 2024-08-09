У Греції 80% днів у 2024 році були спекотнішими за сезонні норми

На цей час приблизно 80% усіх днів 2024 року були для Греції спекотнішими за сезонні норми нещодавнього минулого.

Про це повідомляє Kathimerini, пише "Європейська правда".

Аналіз за сім місяців 2024 року засвідчив, що у 80% днів – 173 із 213 днів – температурні показники були вищими за середні значення періоду з 1991 по 2020 рік.

Місяцем найчисленніших теплих рекордів став квітень, а період у червні з середніми температурними показниками 31°C став найспекотнішим в історії.

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Літо 2024 року має шанси стати найспекотнішим в історії спостережень.

Нагадаємо, Греція цього року потерпала вже від кількох епізодів сорокаградусної спеки, під час яких обмежували роботу на вулиці у денний час та доступ туристів до популярних історичних пам’яток.

У червневий період екстремальної спеки в країні загинули щонайменше шестеро туристів, у тому числі відомий британський телеведучий.

Літо видалося надзвичайно спекотним і для інших балканських країн.