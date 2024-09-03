В Швеции несмотря на начало осени – уникальная для сентября жара

В Швеции в ближайшие дни ожидают аномально жаркую для сентября погоду, столбик термометра может впервые в истории наблюдений превысить 30°C.

Об этом сообщает SVT, пишет "Европейская правда".

В последующие дни этой недели в Швеции может быть теплее, чем в некоторых южных странах Европы.

"Если столбик термометра где-то на юге Швеции превысит 30°C, это будет первый такой зафиксированный показатель в сентябре", – прокомментировал метеоролог Маркус Сйостед.

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До сих пор зафиксированным рекордом в истории наблюдений были 29,1°C в Сконе в 1975 году, почти 50 лет назад.

Также сообщают, что для северного лена Норботтен лето 2024 года уже стало самым теплым в истории наблюдений в этом регионе, то есть с 1937 года.

В северном городе Кируна в Лапландии лето стало вторым самым жарким с 1937 года.

В финской части Лапландии все лето фиксировали рекордную жару.

Ранее сообщалось, что в Греции 80% дней за семь месяцев 2024 года были жарче сезонных норм.