Генсек Ради Європи засудила російський ракетний удар по Полтаві

Генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич засудила російський удар по військовому вишу в Полтаві, внаслідок якого понад 40 людей загинули й десятки зазнали поранень.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", вона написала в X (Twitter).

У короткому твіті англійською та французькою мовами Пейчинович-Бурич "рішуче засудила жорстоку російську атаку по Полтаві", в результаті якої "загинули багато мирних жителів".

"Ці варварські дії не залишаться безкарними", – додала вона.

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Росія 3 вересня завдав двома балістичними ракетами варварського удару по одному з навчальних закладів Полтави.

За попередніми даними, дві балістичні ракети уразили територію Інституту звʼязку та сусідньої лікарні. Понад чотири десятки людей вбито, майже дві сотні – поранено, під завалами продовжують шукати людей.