Генсек Совета Европы осудила российский ракетный удар по Полтаве

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич осудила российский удар по военному вузу в Полтаве, в результате которого более 40 человек погибли и десятки получили ранения.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", она написала в X (Twitter).

В коротком твите на английском и французском языках Пейчинович-Бурич "решительно осудила жестокую российскую атаку по Полтаве", в результате которой "погибли многие мирные жители".

"Эти варварские действия не останутся безнаказанными", – добавила она.

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Россия 3 сентября нанесла двумя баллистическими ракетами варварский удар по одному из учебных заведений Полтавы.

По предварительным данным, две баллистические ракеты поразили территорию Института связи и соседней больницы. Более четырех десятков человек убиты, почти две сотни – ранены, под завалами продолжают искать людей.