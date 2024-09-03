МИД Польши после удара по Полтаве: РФ надо привлечь к ответственности

Министерство иностранных дел Польши прокомментировало российский удар по военному вузу и больнице в Полтаве днем 3 сентября, в результате которого более четырех десятков человек погибли.

Об этом, как пишет "Европейская правда", ведомство сообщило на странице в X (Twitter).

Польский МИД осудил российское нападение на больницу и учебное заведение в Полтаве и выразил соболезнования народу Украины.

"Польша и в дальнейшем будет поддерживать Украину в защите от агрессии. Россия должна быть привлечена к ответственности", – добавили там.

Реклама:

Напомним, Россия 3 сентября нанесла двумя баллистическими ракетами варварский удар по одному из учебных заведений Полтавы.

По предварительным данным, две баллистические ракеты поразили территорию Института связи и соседней больницы. Более четырех десятков человек убиты, почти две сотни – ранены, под завалами продолжают искать людей.

Ранее преступление России прокомментировали генеральный секретарь Совета Европы и министр обороны Великобритании.