У Білорусі анонсували візит міністрів "деяких країн ЄС"

Міністр закордонних справ Білорусі Максим Риженков заявив, що на міжнародну конференцію з "протидії нелегальній міграції", яка відбудеться в листопаді 2024 року в Мінську, мають приїхати міністри деяких країн ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пропагандистське агентство БЕЛТА.

За словами Риженкова, на конференцію в Мінську білоруський режим хоче запросити "представників сусідів Білорусі", а також інших держав Євросоюзу та Співдружності незалежних держав (СНД).

"Серед потенційних учасників конференції вже підтвердили свою участь низка міністрів країн Європейського Союзу", – додав він.

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Окремо очільник білоруського МЗС розповів про зацікавленість режиму в "мирі, безпеці та стабільності" на європейському континенті.

Конференція, про яку йдеться, стосується заходів, яких вживає Білорусь у боротьбі з нелегальною міграцією. На цьому тлі білоруський диктатор Александр Лукашенко прямо погрожує ЄС шантажем мігрантами, що він робить із 2021 року.

Зазначимо, що з-поміж міністрів держав Євросоюзу до Білорусі за останні роки їздив тільки голова МЗС Угорщини Петер Сійярто.