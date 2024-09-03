В Беларуси анонсировали визит министров "некоторых стран ЕС"

Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков заявил, что на международную конференцию по "противодействию нелегальной миграции", которая состоится в ноябре 2024 года в Минске, должны приехать министры некоторых стран ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пропагандистское агентство БЕЛТА.

По словам Рыженкова, на конференцию в Минске белорусский режим хочет пригласить "представителей соседей Беларуси", а также других государств Евросоюза и Содружества независимых государств (СНГ).

"Среди потенциальных участников конференции уже подтвердили свое участие ряд министров стран Европейского Союза", – добавил он.

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Отдельно глава белорусского МИД рассказал о заинтересованности режима в "мире, безопасности и стабильности" на европейском континенте.

Конференция, о которой идет речь, касается мер, принимаемых Беларусью в борьбе с нелегальной миграцией. На этом фоне белорусский диктатор Александр Лукашенко прямо угрожает ЕС шантажом мигрантами, что он делает с 2021 года.

Отметим, что из министров государств Евросоюза в Беларусь за последние годы ездил только глава МИД Венгрии Петер Сийярто.