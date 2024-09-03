Президент Латвии после удара РФ по Полтаве призвал снять "дальнобойные" ограничения для Украины

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс после российского удара баллистикой по Полтаве призвал отменить все ограничения на применение Украиной западного оружия.

Как сообщает "Европейская правда", заявление он опубликовал в своем X (Twitter).

Латвийский президент отметил, что разрешение на дальнобойные удары не будет означать эскалацию, а вместо этого поможет сохранить жизни гражданского населения.

"Россия убила 41 человека и ранила еще 180 в результате удара по Полтаве. Еще раз: ограничения для Украины на применение всего оружия против России должны быть отменены. Это не об эскалации, а о жизни невинных людей", – подчеркнул он.

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Russia killed 41 people and injured 180 in a deadly strike in Poltava. One more time: restrictions imposed on Ukraine to use all weapons against Russia must be lifted. This is not about escalation, this is about the survival of innocent people. – Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) September 3, 2024

Как известно, днем 3 сентября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в результате утреннего баллистического удара РФ по Полтаве 41 человек погиб и более 180 пострадали.

В МИД Польши после известий из Полтавы призвали привлечь Россию к ответственности.

Министр обороны Великобритании выразил соболезнования на встрече с украинским коллегой Рустемом Умеровым в Лондоне.

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