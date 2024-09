Президент Латвии после удара РФ по Полтаве призвал снять "дальнобойные" ограничения для Украины

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс после российского удара баллистикой по Полтаве призвал отменить все ограничения на применение Украиной западного оружия.

Как сообщает "Европейская правда", заявление он опубликовал в своем X (Twitter).

Латвийский президент отметил, что разрешение на дальнобойные удары не будет означать эскалацию, а вместо этого поможет сохранить жизни гражданского населения.

"Россия убила 41 человека и ранила еще 180 в результате удара по Полтаве. Еще раз: ограничения для Украины на применение всего оружия против России должны быть отменены. Это не об эскалации, а о жизни невинных людей", – подчеркнул он.

