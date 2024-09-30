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На межі німецьких та австрійських Альп загинув турист

Новини — Понеділок, 30 вересня 2024, 10:22 — Марія Ємець

У неділю на туристичній стежці у горах поблизу німецько-австрійського кордону загинув 37-річний чоловік, мешканець Баварії. 

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда". 

Нещасний випадок стався у горах на території району Берхтесгаден, що межує з Австрією. Туристична група з кількох осіб рухалася хребтом Унтерсберг. 

На ділянці вздовж прямовисного схилу 37-річний чоловік послизнувся на мокрому корені, зірвався вниз і пролетів близько 60 метрів. 

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Напарники та інша туристична група, що стала свідком події, негайно викликали допомогу, спустилися до нього та намагалися реанімувати, але травми виявились несумісні з життям. 

Про загиблого повідомляють, що він був мешканцем Баварії з району Фрайзінг, що на північ від Мюнхена. 

Також минулими вихідними в польських Татрах загинула туристка з Литви, а за кілька тижнів до того – турист з Німеччини, який потрапив у лавину.

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Німеччина Австрія інциденти
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