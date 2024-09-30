На границе немецких и австрийских Альп погиб турист

В воскресенье на туристической тропе в горах вблизи немецко-австрийской границы погиб 37-летний мужчина, житель Баварии.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

Несчастный случай произошел в горах на территории района Берхтесгаден, граничащего с Австрией. Туристическая группа из нескольких человек двигалась по хребту Унтерсберг.

37-летний мужчина на участке вдоль отвесного склона поскользнулся на мокром корне, сорвался вниз и пролетел около 60 метров.

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Напарники и другая туристическая группа, ставшая свидетелем происшествия, немедленно вызвали помощь, спустились к нему и пытались реанимировать, но травмы оказались несовместимыми с жизнью.

О погибшем сообщают, что он был жителем Баварии из района Фрайзинг, что к северу от Мюнхена.

Также в минувшие выходные в польских Татрах погибла туристка из Литвы, а за несколько недель до того – турист из Германии, который попал в лавину.