Столтенберг: Ядерні погрози Путіна не повинні стримувати допомогу Україні

Єнс Столтенберг, який добуває термін на посаді генерального секретаря НАТО, вважає, що члени Альянсу не повинні відмовлятися від надання більшої військової допомоги Україні через "безрозсудну російську ядерну риторику" Владіміра Путіна.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Столтенберг заявив в інтерв'ю агентству Reuters.

Поки ще чинний генсек НАТО відреагував на заяву Путіна минулого тижня про те, що Росія може застосувати ядерну зброю, якщо по її території завдадуть удару далекобійними ракетами.

"Що ми побачили, то це шаблон безрозсудної російської ядерної риторики і повідомлень, і вона (заява Путіна. – Ред.) вписується в цей шаблон", – вважає Столтенберг.

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Він нагадав, що кожного разу, коли Альянс посилював підтримку України новими типами озброєнь – бойовими танками, далекобійними системами чи винищувачами F-16, – "росіяни намагалися нам перешкодити".

"Вони не досягли успіху, і цей останній приклад не повинен завадити союзникам по НАТО підтримувати Україну", – додав генсек.

У ЄС, коментуючи ядерні погрози Путіна, заявили, що це ще одне свідчення його безвідповідальної поведінки й вони не змінять позицію Брюсселя щодо продовження підтримки України.

Попередження Путіна пролунало в той час, коли Сполучені Штати та їхні союзники розмірковують над тим, чи дозволити Україні здійснювати далекобійні удари вглиб Росії.