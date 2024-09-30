Столтенберг: Ядерные угрозы Путина не должны сдерживать помощь Украине
Йенс Столтенберг, который добывает срок на посту генерального секретаря НАТО, считает, что члены Альянса не должны отказываться от предоставления большей военной помощи Украине из-за "безрассудной российской ядерной риторики" Владимира Путина.
Об этом, как сообщает "Европейская правда", Столтенберг заявил в интервью агентству Reuters.
Пока еще действующий генсек НАТО отреагировал на заявление Путина на прошлой неделе о том, что Россия может применить ядерное оружие, если по ее территории нанесут удар дальнобойными ракетами.
"Что мы увидели, так это шаблон безрассудной российской ядерной риторики и сообщений, и оно (заявление Путина. – Ред.) вписывается в этот шаблон", – считает Столтенберг.
Он напомнил, что каждый раз, когда Альянс усиливал поддержку Украины новыми типами вооружений – боевыми танками, дальнобойными системами или истребителями F-16, – "россияне пытались нам помешать".
"Они не преуспели, и этот последний пример не должен помешать союзникам по НАТО поддерживать Украину", – добавил генсек.
В ЕС, комментируя ядерные угрозы Путина, заявили, что это еще одно свидетельство его безответственного поведения и они не изменят позицию Брюсселя относительно продолжения поддержки Украины.
Предупреждение Путина прозвучало в то время, когда Соединенные Штаты и их союзники размышляют над тем, позволить ли Украине осуществлять дальнобойные удары вглубь России.