У Німеччині страйкують працівники інкасаторської служби через суперечку щодо зарплати

Працівники інкасаторської служби в Німеччині в понеділок розпочали загальнонаціональний страйк, який триватиме найближчими днями.

Про це повідомляє dpa з посиланням на заяву профспілки Verdi, інформує "Європейська правда".

Працівники інкасаторських служб наразі ведуть переговори щодо заробітної плати та інших пільг в рамках колективних переговорів з компаніями, що займаються перевезенням готівки та цінностей. Контракт охоплює близько 10 тисяч працівників.

Профспілка Verdi звинуватила Федеральну асоціацію німецьких інкасаторів (BDGW) в тому, що вона не змогла представити прийнятну пропозицію під час останніх переговорів, що відбулися 20 вересня.

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Профспілка заявила, що страйк триватиме по всій країні до вівторка, а працівники в деяких німецьких землях не вийдуть на роботу і в середу.

Страйк, організований Verdi, має на меті посилити тиск на роботодавців напередодні наступного раунду переговорів 17 та 18 жовтня.

Профспілка вимагає оплати понаднормових за всі години, відпрацьовані понад вісім годин на робочий день. Вона також вимагає єдиної відпустки тривалістю 31 день для всіх працівників, які працюють повний робочий день, різдвяних премій у розмірі половини місячної зарплати.

Verdi також вимагає значно вищих заробітних плат, які в західнонімецьких землях Північний Рейн-Вестфалія та Нижня Саксонія сягають 23 євро за годину.

Асоціація роботодавців вже захистилася від критики з боку профспілки, стверджуючи, що базова погодинна заробітна плата у сфері перевезення готівки та цінностей вже є відносно високою і становить від 18,47 до 21,18 євро.

Минулого тижня оголошували страйк грецькі залізничники на знак протесту проти нездатності уряду підвищити безпеку після залізничної катастрофи в лютому 2023 року.

Також повідомляли, що авіакомпанія Brussels Airlines анонсувала скасування більшості рейсів 1 жовтня через загальнонаціональний страйк працівників служби безпеки аеропортів.