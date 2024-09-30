В Германии бастуют работники инкассаторской службы из-за спора о зарплате

Работники инкассаторской службы в Германии в понедельник начали общенациональную забастовку, которая продлится в ближайшие дни.

Об этом сообщает dpa со ссылкой на заявление профсоюза Verdi, информирует "Европейская правда".

Работники инкассаторских служб сейчас ведут переговоры по заработной плате и другим льготам в рамках коллективных переговоров с компаниями, занимающимися перевозкой наличных и ценностей. Контракт охватывает около 10 тысяч работников.

Профсоюз Verdi обвинил Федеральную ассоциацию немецких инкассаторов (BDGW) в том, что она не смогла представить приемлемое предложение во время последних переговоров, состоявшихся 20 сентября.

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Профсоюз заявил, что забастовка продлится по всей стране до вторника, а работники в некоторых немецких землях не выйдут на работу и в среду.

Забастовка, организованная Verdi, имеет целью усилить давление на работодателей накануне следующего раунда переговоров 17 и 18 октября.

Профсоюз требует оплаты сверхурочных за все часы, отработанные более восьми часов в рабочий день. Он также требует единого отпуска продолжительностью 31 день для всех работников, работающих полный рабочий день, рождественских премий в размере половины месячной зарплаты.

Verdi также требует значительно более высоких заработных плат, которые в западногерманских землях Северный Рейн-Вестфалия и Нижняя Саксония достигают 23 евро в час.

Ассоциация работодателей уже защитилась от критики со стороны профсоюза, утверждая, что базовая почасовая заработная плата в сфере перевозки наличности и ценностей уже является относительно высокой и составляет от 18,47 до 21,18 евро.

На прошлой неделе объявляли забастовку греческие железнодорожники в знак протеста против неспособности правительства повысить безопасность после железнодорожной катастрофы в феврале 2023 года.

Также сообщалось, что авиакомпания Brussels Airlines анонсировала отмену большинства рейсов 1 октября из-за общенациональной забастовки работников службы безопасности аэропортов.