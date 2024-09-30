Немецкая полиция провела обыски в домах пропалестинских активистов

Полиция Берлина провела обыски в домах пятерых мужчин в связи с протестами и публикациями в интернете, которые содержали антисемитские лозунги.

Об этом сообщает DW, информирует "Европейская правда".

По данным правоохранителей, одного из подозреваемых обвиняют в насильственном нападении на земельного политика.

Во время обысков в домах пятерых подозреваемых были изъяты мобильные телефоны, компьютеры и другие устройства хранения данных. Сейчас проводится их экспертиза, заявили в Берлине полиция и прокуратура.

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Мужчин в возрасте от 18 до 40 лет подозревают в нарушении общественного порядка, подстрекательстве и использовании символики организаций, запрещенных в Германии.

Около 125 полицейских участвовали в обысках. Арестов проведено не было.

Полиция заявила, что расследует вопрос авторства постов в социальных сетях и вероятного участия подозреваемых в пропалестинских акциях.

18-летний подозреваемый, предположительно, бросил микрофонную стойку в сенатора Берлина по вопросам культуры Джо Чиало на открытии местного центра искусств в середине сентября – не попал, но задел женщину.

Чиало призвал сократить государственное финансирование художественных групп, критикующих Израиль, особенно тех, которые поддерживают бойкот из-за конфликта в Газе. На одном из недавних мероприятий десятки протестующих скандировали лозунги и оскорбляли Чиало.

Одного из молодых людей подозревают в нарушении общественного порядка и попытке нанесения тяжких телесных повреждений.

Между тем полиция сообщила, что 31-летний молодой человек находится под следствием за подстрекательство после того, как он якобы опубликовал в Instagram пожелания "возвращения Адольфа Гитлера" и "нового Холокоста", по словам прокуроров.

Летом сообщалось, что органы безопасности Германии проявляют особую бдительность из-за угрозы эскалации на Ближнем Востоке.

Напомним, 15 августа на фасаде штаб-квартиры Социал-демократической партии в Берлине появилась символика ХАМАС.