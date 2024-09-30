Глава МЗС Німеччини: Російська дезінформація особливо націлена на молодь

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок попередила про ризик дезінформації та спроб вплинути на вибори в країні, особливо з боку РФ.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву очільниці МЗС Німеччини наводить n-tv.

На з’їзді Green Future у Берліні Бербок заявила, що "вплив дезінформаційних кампаній величезний".

Тут існує "дуже продумана система", яка спрямована особливо на молодих виборців, додала вона.

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Бербок також звернула увагу на алгоритми деяких соціальних мереж, які спеціально заохочують ненависть і мову ворожнечі.

"Якщо ми не візьмемо це під контроль, то опинимося у владі фейкових новин", – попереджає вона.

Нещодавно у ФБР заявили, що Німеччина була однією з головних цілей російської дезінформації протягом щонайменше двох років.

Також були опубліковані дані розслідування, які показали, що компанія з РФ просуває в соцмережах "Альтернативу для Німеччини".