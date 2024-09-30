Глава МЗС Німеччини: Російська дезінформація особливо націлена на молодь
Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок попередила про ризик дезінформації та спроб вплинути на вибори в країні, особливо з боку РФ.
Як повідомляє "Європейська правда", заяву очільниці МЗС Німеччини наводить n-tv.
На з’їзді Green Future у Берліні Бербок заявила, що "вплив дезінформаційних кампаній величезний".
Тут існує "дуже продумана система", яка спрямована особливо на молодих виборців, додала вона.
Бербок також звернула увагу на алгоритми деяких соціальних мереж, які спеціально заохочують ненависть і мову ворожнечі.
"Якщо ми не візьмемо це під контроль, то опинимося у владі фейкових новин", – попереджає вона.
Нещодавно у ФБР заявили, що Німеччина була однією з головних цілей російської дезінформації протягом щонайменше двох років.
Також були опубліковані дані розслідування, які показали, що компанія з РФ просуває в соцмережах "Альтернативу для Німеччини".