Глава МИД Германии: Российская дезинформация особенно нацелена на молодежь

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок предупредила о риске дезинформации и попыток повлиять на выборы в стране, особенно со стороны РФ.

Как сообщает "Европейская правда", заявление главы МИД Германии приводит n-tv.

На съезде Green Future в Берлине Бербок заявила, что "влияние дезинформационных кампаний огромно".

Здесь существует "очень продуманная система", которая направлена особенно на молодых избирателей, добавила она.

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Бербок также обратила внимание на алгоритмы некоторых социальных сетей, которые специально поощряют ненависть и язык вражды.

"Если мы не возьмем это под контроль, то окажемся во власти фейковых новостей", – предупреждает она.

Недавно в ФБР заявили, что Германия была одной из главных целей российской дезинформации в течение как минимум двух лет.

Также были опубликованы данные расследования, которые показали, что компания из РФ продвигает в соцсетях "Альтернативу для Германии".