Глава МИД Германии: Российская дезинформация особенно нацелена на молодежь
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок предупредила о риске дезинформации и попыток повлиять на выборы в стране, особенно со стороны РФ.
Как сообщает "Европейская правда", заявление главы МИД Германии приводит n-tv.
На съезде Green Future в Берлине Бербок заявила, что "влияние дезинформационных кампаний огромно".
Здесь существует "очень продуманная система", которая направлена особенно на молодых избирателей, добавила она.
Бербок также обратила внимание на алгоритмы некоторых социальных сетей, которые специально поощряют ненависть и язык вражды.
"Если мы не возьмем это под контроль, то окажемся во власти фейковых новостей", – предупреждает она.
Недавно в ФБР заявили, что Германия была одной из главных целей российской дезинформации в течение как минимум двух лет.
Также были опубликованы данные расследования, которые показали, что компания из РФ продвигает в соцсетях "Альтернативу для Германии".