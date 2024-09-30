Ле Пен хоче судитись із неонацистським гуртом через відео з її батьком

Де-факто лідерка ультраправої французької партії "Національне об’єднання" Марін Ле Пен хоче подати до суду на неонацистський рок-гурт Match Retour з Ліона, який записав відео з батьком політикині.

Про це речник "Національного об’єднання" сказав у коментарі Politico, повідомляє "Європейська правда".

Відео в понеділок першим отримало і оприлюднило французьке видання Mediapart. На цьому 96-річний Жан-Марі Ле Пен – засновник "Національного фронту", попередника "Нацоб’єднання", перебуває вдома з членами Match Retour.

Гурт Match Retour, за даними Mediapart, пов'язаний з британською білою расистською групою Blood & Honour ("Кров і честь"), яку французька влада у 2019 році заборонила.

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У "Національному об’єднанні" кажуть, що подадуть офіційну скаргу на членів Match Retour за те, що вони скористалися погіршенням стану здоров'я Жан-Марі Ле Пена.

Жан-Марі Ле Пен був неодноразово засуджений за розпалювання расової ненависті та применшення Голокосту. Марін Ле Пен, яка очолила "Національний фронт" у 2011 році, пізніше виключила батька з партії за антисемітські висловлювання.

Відео з’явилось того ж дня, коли у Парижі почався суд над низкою осіб, дотичних до "Національного об’єднання", зокрема й Марін Ле Пен, у справі щодо фіктивного працевлаштування помічників партії у Європарламенті.

У разі обвинувального вироку за статтями про розкрадання коштів та співучасть у таких діях їм загрожує 10-річне позбавлення волі та 5-річна заборона обіймати виборні посади.

Це може поставити під загрозу плани Ле Пен вчетверте балотуватися на посаду президента Франції у 2027 році.