Ле Пен хочет судиться с неонацистской группой из-за видео с ее отцом

Де-факто лидер ультраправой французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен хочет подать в суд на неонацистскую рок-группу Match Retour из Лиона, которая записала видео с отцом политика.

Об этом представитель "Национального объединения" сказал в комментарии Politico, сообщает "Европейская правда".

Видео в понедельник первым получило и обнародовало французское издание Mediapart. На этом 96-летний Жан-Мари Ле Пен – основатель "Национального фронта", предшественника "Нацобъединения", находится дома с членами Match Retour.

Группа Match Retour, по данным Mediapart, связана с британской белой расистской группой Blood & Honour ("Кровь и честь"), которую французские власти в 2019 году запретили.

Реклама:

В "Национальном объединении" говорят, что подадут официальную жалобу на членов Match Retour за то, что они воспользовались ухудшением состояния здоровья Жан-Мари Ле Пена.

Жан-Мари Ле Пен был неоднократно осужден за разжигание расовой ненависти и преуменьшение Холокоста. Марин Ле Пен, которая возглавила "Национальный фронт" в 2011 году, позже исключила отца из партии за антисемитские высказывания.

Видео появилось в тот же день, когда в Париже начался суд над рядом лиц, имеющих отношение к "Национальному объединению", в том числе и Марин Ле Пен, по делу о фиктивном трудоустройстве помощников партии в Европарламенте.

В случае обвинительного приговора по статьям о хищении средств и соучастии в таких действиях им грозит 10-летнее лишение свободы и 5-летний запрет занимать выборные должности.

Это может поставить под угрозу планы Ле Пен в четвертый раз баллотироваться на пост президента Франции в 2027 году.