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В Стокгольме мужчина ворвался в здание посольства и вывесил ЛГБТ-флаг

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Новости — Понедельник, 30 сентября 2024, 20:20 — Олег Павлюк

Полиция Стокгольма задержала мужчину, который ворвался в здание посольства Марокко, выбил окно и вывесил оттуда радужный флаг ЛГБТ-сообщества.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Aftonbladet.

Об инциденте возле посольства Марокко полиция Стокгольма узнала после 11:00 по местному времени. Правоохранителям рассказали, что неизвестный ворвался в посольство, "разбил окна и вывесил флаг" ЛГБТ-сообщества.

Мужчина также был вооружен ножом, написал на стене в посольстве какое-то послание, а через разбитое окно выбрасывал бумажки с QR-кодом.

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Полиция Стокгольма перекрыла прилегающие к посольству улицы, после чего спецназовцы в масках зашли в здание и задержали злоумышленника, который забаррикадировался в комнате здания.

Мужчине инкриминируют незаконное проникновение, вандализм и нанесение телесных повреждений, все – с отягчающими обстоятельствами. Сейчас мотивы его поступка выясняют.

Министерство иностранных дел Швеции отказалось от комментариев.

Ранее сообщалось, что полиция Копенгагена задержала и доставила в суд 25-летнего египтянина, который поджег территорию посольства Египта.

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