Держдеп про візит Путіна в Монголію: Жодна з країн не повинна давати йому платформу

У Держдепі США, коментуючи візит господаря Кремля Владіміра Путіна до Монголії, закликали країни не надавати йому платформи для просування загарбницької війни.

Про це на брифінгу 3 вересня заявив речник Держдепу Метью Міллер, повідомляє "Європейська правда".

Він наголосив, що на думку США, жодна країна не повинна надавати Путіну платформу для просування його загарбницької війни проти України.

"Ми очікуємо, що Монголія дотримуватиметься своїх зобов'язань і підтримки принципів Статуту ООН, включаючи суверенітет і територіальну цілісність, і донесе до всього світу, що ці принципи повинні дотримуватися в усьому світі", – сказав він.

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Водночас він висловив розуміння, в якому становищі перебуває Монголія, затиснута між двома набагато більшими сусідами.

"Ми дуже добре розуміємо складне становище, в якому опинилася Монголія. Це набагато менша країна між двома сусідами. Ми плануємо і надалі підтримувати Монголію, але ми вважаємо, що важливо, щоб вона дотримувалася своїх міжнародних зобов'язань.

І важливо, щоб, якщо вони спілкуються з Росією, вони чітко давали зрозуміти, що підтримують територіальну цілісність і суверенітет України", – сказав Міллер.

Візит Путіна до Монголії 3 вересня став першим візитом до держави-учасниці Римського статуту МКС після того, як у березні 2023 року суд видав ордер на його арешт через причетність до викрадення українських дітей.

Як писали раніше ЗМІ, монгольська влада нібито запевнила Путіна, що арештовувати його не буде. У самій країні це пояснити енергетичною залежністю від РФ.

Європейський Союз висловив жаль з приводу того, що влада Монголії вирішила прийняти правителя Росії Владіміра Путіна та проігнорувала ордер Міжнародного кримінального суду на його арешт.