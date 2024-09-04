Госдеп о визите Путина в Монголию: Ни одна из стран не должна давать ему платформу

В Госдепе США, комментируя визит хозяина Кремля Владимира Путина в Монголию, призвали страны не предоставлять ему платформы для продвижения захватнической войны.

Об этом на брифинге 3 сентября заявил представитель Госдепа Мэтью Миллер, сообщает "Европейская правда".

Он отметил, что по мнению США, ни одна страна не должна предоставлять Путину платформу для продвижения его захватнической войны против Украины.

"Мы ожидаем, что Монголия будет придерживаться своих обязательств и поддержки принципов Устава ООН, включая суверенитет и территориальную целостность, и донесет до всего мира, что эти принципы должны соблюдаться во всем мире", – сказал он.

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В то же время он выразил понимание, в каком положении находится Монголия, зажатая между двумя гораздо большими соседями.

"Мы очень хорошо понимаем сложное положение, в котором оказалась Монголия. Это гораздо меньшая страна между двумя соседями. Мы планируем и в дальнейшем поддерживать Монголию, но мы считаем, что важно, чтобы она придерживалась своих международных обязательств.

И важно, чтобы, если они общаются с Россией, они четко давали понять, что поддерживают территориальную целостность и суверенитет Украины", – сказал Миллер.

Визит Путина в Монголию 3 сентября стал первым визитом в государство-участник Римского статута МУС после того, как в марте 2023 года суд выдал ордер на его арест из-за причастности к похищению украинских детей.

Как писали ранее СМИ, монгольские власти якобы заверили Путина, что арестовывать его не будут. В самой стране это объяснить энергетической зависимостью от РФ.

Европейский Союз выразил сожаление по поводу того, что власти Монголии решили принять правителя России Владимира Путина и проигнорировали ордер Международного уголовного суда на его арест.