Поліція Данії затримала Грету Тунберг на пропалестинському протесті

Шведська кліматична активістка Грета Тунберг була заарештована 4 вересня вранці данською поліцією у зв'язку з акцією біля будівлі музею Копенгагенського університету в центрі Копенгагена.

Про це свідчать фотографії з місця події, пишуть Politiken і Ekstra Bladet, передає Європейська правда" з посиланням на DR.

Поліція Копенгагена повідомила, що було заарештовано шість осіб, але не підтвердила, чи є серед них Грета Тунберг.

Поліція заявила, що шістьом особам було пред'явлено звинувачення у незаконному проникненні на територію.

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"Ми все ще перебуваємо в цьому районі, де зараз спокійно", – заявили в поліції.

В Instagram Тунберг написала раніше вранці, що вона присутня в Університеті Копенгагена і що там також присутня поліція.

Група "Студенти проти окупації" пише в пресрелізі в Instagram, що сьогодні вранці вони зайняли будівлю музею Копенгагенського університету, в якій знаходиться офіс ректора.

На відео з Instagram-акаунту групи видно, зокрема, що на вікнах зсередини вивісили палестинські прапори.

"Студенти проти окупації" незадоволені тим, що, за словами групи, Копенгагенський університет продовжує співпрацю з ізраїльськими університетами і тим самим "сприяє поширенню знань, які використовуються для вчинення геноциду".

"Ми не підемо з цього місця, поки Копенгагенський університет не припинить співпрацю з ізраїльськими університетами", – йдеться в пресрелізі групи.

За даними поліції Копенгагена, сьогодні о 7.34 ранку надійшло повідомлення про те, що хтось заблокував доступ до будівлі Копенгагенського університету.

Нагадаємо, поліція шведського міста Мальме ввечері 11 травня затримала й вивела екоактивістку Грету Тунберг, яка брала участь в акції протесту проти участі Ізраїлю в пісенному конкурсі "Євробачення".

Стокгольмський окружний суд 8 травня визнав Грету Тунберг винною за двома пунктами звинувачення в непокорі громадському порядку через акції протесту біля парламенту в березні цього року.