Полиция Дании задержала Грету Тунберг на пропалестинском протесте

Шведская климатическая активистка Грета Тунберг была арестована 4 сентября утром датской полицией в связи с акцией у здания музея Копенгагенского университета в центре Копенгагена.

Об этом свидетельствуют фотографии с места происшествия, пишут Politiken и Ekstra Bladet, передает "Европейская правда" со ссылкой на DR.

Полиция Копенгагена сообщила, что были арестованы шесть человек, но не подтвердила, есть ли среди них Грета Тунберг.

Полиция заявила, что шести лицам было предъявлено обвинение в незаконном проникновении на территорию.

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"Мы все еще находимся в этом районе, где сейчас спокойно", – заявили в полиции.

В Instagram Тунберг написала ранее утром, что она находится в Университете Копенгагена и что там также присутствует полиция.

Группа "Студенты против оккупации" пишет в пресс-релизе в Instagram, что сегодня утром они заняли здание музея Копенгагенского университета, в котором находится офис ректора.

На видео из Instagram-аккаунта группы видно, в частности, что на окнах изнутри вывесили палестинские флаги.

"Студенты против оккупации" недовольны тем, что, по словам группы, Копенгагенский университет продолжает сотрудничество с израильскими университетами и тем самым "способствует распространению знаний, которые используются для совершения геноцида".

"Мы не уйдем с этого места, пока Копенгагенский университет не прекратит сотрудничество с израильскими университетами", – говорится в пресс-релизе группы.

По данным полиции Копенгагена, сегодня в 7.34 утра поступило сообщение о том, что кто-то заблокировал доступ к зданию Копенгагенского университета.

Напомним, полиция шведского города Мальме вечером 11 мая задержала и вывела экоактивистку Грету Тунберг, которая участвовала в акции протеста против участия Израиля в песенном конкурсе "Евровидение".

Стокгольмский окружной суд 8 мая признал Грету Тунберг виновной по двум пунктам обвинения в неповиновении общественному порядку из-за акции протеста возле парламента в марте этого года.