Грету Тунберг утретє оштрафували у Швеції через кліматичні протести

Стокгольмський окружний суд 8 травня визнав кліматичну активісту Грету Тунберг винною за двома пунктами звинувачення в непокорі громадському порядку через акції протесту біля парламенту в березні цього року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство ТТ.

На суді Тунберг підтвердила, що продовжила сидіти під час протесту біля Риксдагу (парламенту), навіть коли почула наказ поліції відійти.

На питання, чому активістика заперечувала факт правопорушення, та відповіла: "Тому що це була надзвичайна ситуація, і вона досі залишається надзвичайною. А в надзвичайних ситуаціях ми всі зобов'язані діяти".

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Зрештою суд Стокгольма присудив Тунберг 120 щоденних штрафів по 50 шведських крон.

Це вже третій такий штраф для екоактивістки у Швеції за останній рік після її участі в акціях протесту та відмові виконати вказівки поліції.

На початку квітня Грету Тунберг затримали разом з іншими активістами Extinction Rebellion у Нідерландах. Вони перекривали головну вулицю Гааги, протестуючи проти субсидій для видобувної промисловості.