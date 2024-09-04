Блінкена викликали до Конгресу для свідчень щодо виведення військ із Афганістану

Комітет із закордонних справ Палати представників США викликав державного секретаря Ентоні Блінкена для надання свідчень щодо виведення американських військ із Афганістану у серпні 2021 року.

Про це повідомило агентство Reuters, яке ознайомилося із листом голови комітету Майкла Маккола, передає "Європейська правда".

У листі Маккол заявив, що Блінкен, який раніше відмовився виступити перед комітетом, має з’явитися на засідання 19 вересня, інакше йому висунуть звинувачення у неповазі.

Журналісти зазначили, що своєю чергою речник Державного департаменту Меттью Міллер заявив, що Блінкен наразі не може надати свідчення у запропоновані комітетом дати, однак запропонував "розумні альтернативи", щоб задовольнити вимогу Маккола.

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"Розчаровує те, що замість продовження добросовісної співпраці із Департаментом – комітет видав ще одну непотрібну повістку", – акцентував Міллер.

Також він наголосив, що Блінкен давав свідчення у Конгресі щодо Афганістану понад 14 разів, зокрема чотири рази перед комітетом Маккола.

Крім цього, Держдепартамент надав комітету майже 20 000 сторінок документів, кілька брифінгів високого рівня та стенограми інтерв’ю, нагадав він.

Як нагадали в агентстві, у травні Маккол запросив Блінкена виступити на слуханнях у вересні щодо звіту комітету про розслідування виведення військ з Афганістану.

Тоді, у листі до Блінкена очільник комітету зазначив, що нинішні та колишні посадовці Держдепартаменту підтвердили, що держсекретар ухвалював остаточні рішення щодо виходу та евакуації.

"Таким чином, ви маєте нагоду надати комітету інформацію для розгляду потенційного законодавства, спрямованого на запобігання катастрофічним помилкам, пов’язаним із виведенням військ, включаючи потенційні реформи законодавчих повноважень Департаменту", – написав Маккол.

Повістка від комітету Маккола, який впродовж років розслідує виведення військ з Афганістану, надійшла у той час, коли пов'язані з цим події стають усе більш політизованими напередодні президентських виборів 5 листопада, додали журналісти.

Як відомо, США ввели війська в Афганістан за часів президентства Джорджа Буша-молодшого після масштабних атак 9/11 як радикальний захід щодо боротьби з тероризмом. У квітні 2021 року президент США Джо Байден оголосив про рішення вивести війська з Афганістану до 11 вересня 2021 року.

У липні повідомляли, що кілька європейських країн розглядають можливість відновлення роботи своїх посольств в Афганістані, що означатиме дипломатичне визнання влади "Талібану".

Західні країни, включно зі США, покинули Афганістан, поспіхом евакуювавши своїх громадян і співробітників служб безпеки 2021 року, коли Кабул упав внаслідок наступу талібів після виведення з країни американських військ.

"Талібан" досі перебуває під санкціями ООН за терористичну діяльність, і більшість держав світу так і не визнали їхню владу в Афганістані. Але європейські держави обережно підтримують контакти з талібами, передусім через занепокоєння щодо гуманітарної ситуації в країні.