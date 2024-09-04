Блинкена вызвали в Конгресс для показаний о выводе войск из Афганистана

Комитет по иностранным делам Палаты представителей США вызвал государственного секретаря Энтони Блинкена для дачи показаний по выводу американских войск из Афганистана в августе 2021 года.

Об этом сообщило агентство Reuters, которое ознакомилось с письмом председателя комитета Майкла Маккола, передает "Европейская правда".

В письме Маккол заявил, что Блинкен, который ранее отказался выступить перед комитетом, должен явиться на заседание 19 сентября, иначе ему предъявят обвинения в неуважении.

Журналисты отметили, что в свою очередь представитель Государственного департамента Мэттью Миллер заявил, что Блинкен пока не может дать показания в предложенные комитетом даты, однако предложил "разумные альтернативы", чтобы удовлетворить требование Маккола.

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"Разочаровывает то, что вместо продолжения добросовестного сотрудничества с Департаментом – комитет выдал еще одну ненужную повестку", – акцентировал Миллер.

Также он отметил, что Блинкен давал показания в Конгрессе по Афганистану более 14 раз, в том числе четыре раза перед комитетом Маккола.

Кроме этого, Госдепартамент предоставил комитету почти 20 000 страниц документов, несколько брифингов высокого уровня и стенограммы интервью, напомнил он.

Как напомнили в агентстве, в мае Маккол пригласил Блинкена выступить на слушаниях в сентябре по отчету комитета о расследовании вывода войск из Афганистана.

Тогда, в письме к Блинкену глава комитета отметил, что нынешние и бывшие должностные лица Госдепартамента подтвердили, что госсекретарь принимал окончательные решения по выходу и эвакуации.

"Таким образом, вы имеете возможность предоставить комитету информацию для рассмотрения потенциального законодательства, направленного на предотвращение катастрофических ошибок, связанных с выводом войск, включая потенциальные реформы законодательных полномочий Департамента", – написал Маккол.

Повестка от комитета Маккола, который на протяжении лет расследует вывод войск из Афганистана, поступила в то время, когда связанные с этим события становятся все более политизированными накануне президентских выборов 5 ноября, добавили журналисты.

Как известно, США ввели войска в Афганистан во времена президентства Джорджа Буша-младшего после масштабных атак 9/11 в качестве радикальных мер по борьбе с терроризмом. В апреле 2021 года президент США Джо Байден объявил о решении вывести войска из Афганистана до 11 сентября 2021 года.

В июле сообщалось, что несколько европейских стран рассматривают возможность возобновления работы своих посольств в Афганистане, что будет означать дипломатическое признание власти "Талибана".

Западные страны, включая США, покинули Афганистан, в спешке эвакуировав своих граждан и сотрудников служб безопасности в 2021 году, когда Кабул пал в результате наступления талибов после вывода из страны американских войск.

"Талибан" до сих пор находится под санкциями ООН за террористическую деятельность, и большинство государств мира так и не признали их власть в Афганистане. Но европейские государства осторожно поддерживают контакты с талибами, прежде всего из-за беспокойства по поводу гуманитарной ситуации в стране.