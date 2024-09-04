В Британии опубликовали отчет о мегапожаре в высотке, где погибли более 70 человек

В Британии обнародовали доклад-анализ по смертельному пожару в высотном жилом комплексе на западе Лондона в 2017 году, где погибли 72 человека.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает The Independent.

В отчете объемом около 1700 страниц приводится вывод, что первопричиной трагического пожара в Grenfell Tower стало несоблюдение стандартов пожарной безопасности, чему поспособствовало и недостаточное внимание власти, и владельцев и жителей жилья подвели "некомпетентностью и жадностью".

Natalie Oxford/AFP via Getty Images

В частности, виновниками указывают производителей облицовочных материалов, использованных в доме, которые скрыли риски и манипулировали данными испытаний на огнестойкость.

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Также отметили, что для жилого комплекса так и не разработали финального плана эвакуации на случай пожара.

В отчете также отмечают, что в 2012-2017 годах тогдашние правительства Дэвида Кэмерона и Терезы Мэй получали многочисленные сообщения о рисках, связанных с определенными облицовочными материалами, но не отреагировали какими-то регуляторными мерами.

Пожар в 24-этажной Grenfell Tower начался вскоре после полуночи ночью 14 июня 2017 года и стал худшим пожаром в жилом доме в Британии со времен Второй мировой войны. Жителям квартир далеко от очага пожара сначала дали распоряжение оставаться у себя, что оказалось ошибкой, поскольку огонь быстро охватил большую часть здания. По окончательным выводам, в пожаре погибли 72 человека.

Более давние отчеты раскритиковали реагирование пожарной службы Лондона.

В прошлом году правительство Великобритании признало частичную вину в пожаре в Grenfell Tower.