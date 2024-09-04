Глава Єврокомісії наполягає на максимальній гендерній рівності серед комісарів

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн захистила своє прагнення досягти гендерного паритету серед єврокомісарів попри опір окремих держав-членів.

Про це вона сказала журналістам у середу, 4 вересня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство АР.

Фон дер Ляєн заявила, що "протягом усього свого політичного життя боролася за те, аби жінки могли отримати керівні посади".

"Мій досвід показує: якщо ви не просите про це, ви цього не отримаєте. Саме по собі це не відбувається", – додала вона.

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Голова Єврокомісії нагадала, що надіслала країнам ЄС листа з проханням номінувати принаймні одного чоловіка та жінку в єврокомісари, бо без цього листа, як вона вважає, кандидатами були б одні чоловіки.

"Це абсолютно того варте. Процес триває. Наразі ми досягли двозначного числа жінок, але я ще не бачила всіх потенційних кандидатів", – сказала фон дер Ляєн.

Вона визнала, що деякі країни часто обмежені у своєму виборі внутрішньополітичними обставинами, і наголосила на необхідності насамперед висувати якісних та компетентних кандидатів.

Напередодні Politico повідомило, що Урсула фон дер Ляєн чинить тиск на країни ЄС, щоб вони номінували жінок до наступного складу Єврокомісії, оскільки вона прагне уникнути потенційного приниження, пов'язаного з представленням команди, в якій домінують чоловіки. Зокрема, повідомлялося про тиск на Мальту і Словенію.

Але у вівторок ввечері, наприклад, словенський уряд підтвердив, що Томаж Весел залишиться єдиною кандидатурою, яку запропонує Любляна.

Раніше Румунія погодилася замінити запропонованого нею кандидата-чоловіка на жінку.