Глава Еврокомиссии настаивает на максимальном гендерном равенстве среди комиссаров

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен защитила свое стремление достичь гендерного паритета среди еврокомиссаров, несмотря на сопротивление отдельных государств-членов.

Об этом она сказала журналистам в среду, 4 сентября, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство АР.

Фон дер Ляйен заявила, что "на протяжении всей своей политической жизни боролась за то, чтобы женщины могли получить руководящие должности".

"Мой опыт показывает: если вы не просите об этом, вы этого не получите. Само по себе это не происходит", – добавила она.

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Председатель Еврокомиссии напомнила, что направила странам ЕС письмо с просьбой номинировать по крайней мере одного мужчину и женщину в еврокомиссары, потому что без этого письма, как она считает, кандидатами были бы одни мужчины.

"Это абсолютно того стоит. Процесс продолжается. Сейчас мы достигли двузначного числа женщин, но я еще не видела всех потенциальных кандидатов", – сказала фон дер Ляйен.

Она признала, что некоторые страны часто ограничены в своем выборе внутриполитическими обстоятельствами, и подчеркнула необходимость прежде всего выдвигать качественных и компетентных кандидатов.

Накануне Politico сообщило, что Урсула фон дер Ляйен оказывает давление на страны ЕС, чтобы они номинировали женщин в следующий состав Еврокомиссии, поскольку она стремится избежать потенциального унижения, связанного с представлением команды, в которой доминируют мужчины. В частности, сообщалось о давлении на Мальту и Словению.

Но во вторник вечером, например, словенское правительство подтвердило, что Томаж Весел останется единственной кандидатурой, которую предложит Любляна.

Ранее Румыния согласилась заменить предложенного ею кандидата-мужчину на женщину.