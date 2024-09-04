У польському Жешуві десятки поліцейських ловили лося, що забрів у місто

У польському місті Жешув близько 60 правоохоронців брали участь у відлові дикого лося, який зайшов на територію міста і у підсумку не вижив.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Як розповіла речниця поліції Жешува, лося вперше помітили безпосередньо на території регіональної штаб-квартири поліції близько 5 години ранку.

Фото: поліція Жешува

Черговий негайно сповістив про це усі відповідні служби, але до приїзду підмоги лось втік з огородженої території і почав бігати міськими вулицями.

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До спецоперації з відлову тварини залучили близько 60 правоохоронців. Пересування лося відстежували та вживали заходів для того, щоб він не створював небезпеки.

Врешті залучений до операції ветеринар провів седацію тварини, щоб транспортувати лося з міста, але той після цього не вижив.

Серед мешканців міста і учасників операції ніхто не постраждав.

Минулого року у лісах біля Познані кілька днів ловили кенгуру, який втік із розплідника, а у столиці Швеції Стокгольмі через лося на коліях зупиняли метро.