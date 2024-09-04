В польском Жешуве десятки полицейских ловили лося, забредшего в город

В польском городе Жешув около 60 правоохранителей участвовали в отлове дикого лося, который зашел на территорию города и в итоге не выжил.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Как рассказала пресс-секретарь полиции Жешува, лося впервые заметили непосредственно на территории региональной штаб-квартиры полиции около 5 часов утра.

Фото: полиция Жешува

Дежурный немедленно сообщил об этом во все соответствующие службы, но до приезда подмоги лось сбежал с огражденной территории и начал бегать по городским улицам.

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К спецоперации по отлову животного привлекли около 60 правоохранителей. Передвижение лося отслеживали и принимали меры для того, чтобы он не создавал опасности.

В конце привлеченный к операции ветеринар провел седацию животного, чтобы транспортировать лося из города, но тот после этого не выжил.

Среди жителей города и участников операции никто не пострадал.

Весной этого года в Кракове дикий лось запрыгнул через окно в помещение школы, в результате чего пострадал мужчина.

В прошлом году в лесах возле Познани несколько дней ловили кенгуру, который сбежал из питомника, а в столице Швеции Стокгольме из-за лося на путях останавливали метро.