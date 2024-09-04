У Литві вересень почався з температурного рекорду

Третій день осені у Литві встановив "теплий" температурний рекорд – стовпчик термометра вперше в історії спостережень перевищував 30°C.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

Гідрометеорологічна служба Литви повідомила, що станція у місті Друскінінкай, що на півдні країни, 3 вересня зафіксувала показник 30.8°C. Понад 30°C фіксували загалом на восьми метеостанціях. Це найвища для Литви температура у цей день за час, відколи ведуть спостереження.

Попередній "спекотний" рекорд для 3 вересня фіксували 28 років тому у південному містечку Варена, тоді стовпчик термометра сягнув 29.4°C.

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У метеослужбі зазначили, що це 12-й "спекотний" температурний рекорд для Литви за 2024 рік.

У 2023 році зафіксували 16 температурних рекордів, у 2022 році – 13, тоді як у 2021 році – шість.

У Швеції ближчими днями також очікують аномально спекотну для вересня погоду, стовпчик термометра може вперше в історії спостережень перевищити 30°C.

У фінській частині Лапландії усе літо фіксували рекордну спеку.