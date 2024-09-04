В Литве сентябрь начался с температурного рекорда

Третий день осени в Литве установил "теплый" температурный рекорд – столбик термометра впервые в истории наблюдений превышал 30°C.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

Гидрометеорологическая служба Литвы сообщила, что станция в городе Друскининкай, что на юге страны, 3 сентября зафиксировала показатель 30.8°C. Более 30°C фиксировали в целом на восьми метеостанциях. Это самая высокая для Литвы температура в этот день с тех пор, когда начали наблюдения.

Предыдущий "жаркий" рекорд для 3 сентября фиксировали 28 лет назад в южном городке Варена, тогда столбик термометра достиг 29.4°C.

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В метеослужбе отметили, что это 12-й "жаркий" температурный рекорд для Литвы за 2024 год.

В 2023 году зафиксировали 16 температурных рекордов, в 2022 году – 13, тогда как в 2021 году – шесть.

В Швеции в ближайшие дни также ожидают аномально жаркую для сентября погоду, столбик термометра может впервые в истории наблюдений превысить 30°C.

В финской части Лапландии все лето фиксировали рекордную жару.