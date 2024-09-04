Туск снова объяснил, почему Польша не сбивает российские ракеты: Мы не в состоянии войны

Польский премьер-министр Дональд Туск в очередной раз объяснил, что Польша осторожно относится к идее сбивать российские ракеты, которые нарушают ее воздушное пространство, поскольку трудно определить, не идет ли речь о мирной цели.

Об этом он сказал на пресс-конференции во время визита в Молдову в среду, 4 сентября, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM.

По словам Туска, в ситуациях, когда необходимо принять решение о сбивании цели в воздушном пространстве Польши, "проблема заключается в том, чтобы как можно быстрее точно определить, что это за объект"

"Польша не находится в состоянии войны, а потому надо исходить из того, что объект, который нарушает наше воздушное пространство, может быть угрожающим или враждебным объектом, но это может быть и гражданский объект", – добавил он.

Реклама:

Премьер Польши заверил, что в польских Вооруженных Силах готовы применить оружие, "когда это необходимо", чтобы сбить объект, который нарушает воздушное пространство.

Ранее польский министр иностранных дел Радослав Сикорский заявил, что Польша и другие страны, граничащие с Украиной, "обязаны" сбивать российские ракеты еще до того, как они войдут в их воздушное пространство.

В МИД Польши уточнили, что Сикорский выразил свое мнение, а не позицию правительства.

Между тем жители Польши считают, что ее военные должны сбивать объекты, пролетающие над польской территорией во время атак России на Украину, даже если они не уверены, что это за объекты.