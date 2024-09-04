Польша разработает план помощи Львову, который пострадал от удара РФ

Председатель польского Совета сотрудничества с Украиной Павел Коваль заявил, что польская сторона в ближайшие дни разработает план поддержки Львова в ответ на последний российский ракетный обстрел.

Об этом он сказал в комментарии РАР, сообщает "Европейская правда".

Коваль отметил, что находится на связи с мэром Львова Андреем Садовым и "передал соответствующую информацию" польскому премьер-министру Дональду Туску.

"Польша имеет специалистов в различных областях, которые могут поддержать город в сферах медицины, защиты исторических зданий и дальнейшей реконструкции. Наши специалисты имеют уникальные знания и готовы поделиться ими в восстановлении разрушенных культурных памятников", – перечислил он.

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Польский чиновник уточнил, что Совет сотрудничества с Украиной разработает план поддержки Львова "как специальную реакцию на последние события".

"Параллельно мы завершаем работу над реализацией энергетической поддержки – детали для электростанций, разрушенных российскими авиаударами, вскоре поедут в Украину", – анонсировал Коваль.

Ранее о готовности помочь с восстановлением Львова заявил сам Туск.

Как известно, 4 сентября утром Россия массированно атаковала Украину, в результате чего, по последним данным, во Львове погибли семь человек, из них трое – дети. Этим же утром в Кривом Роге враг разрушил отель, там пострадали пять человек, один из них – 10-летний ребенок.

Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал мир осудить российский обстрел Львова и Кривого Рога и разрешить европейским соседям Украины сбивать ракеты.