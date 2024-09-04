В США двум работникам RT объявили обвинения за скрытую пропаганду

Министерство юстиции США объявило обвинения двум работникам российского пропагандистского канала иновещания RT за нарушение закона о деятельности иноагентов и заговор с целью отмывания денег.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Обвинение касается 31-летнего руководителя проектов цифровых медиа RT Константина Калашникова и его подчиненной, 27-летней Елены Афанасьевой.

Согласно материалам дела, по меньшей мере за последний год RT и его сотрудники, включая Калашникова и Афанасьеву, направили почти 10 миллионов долларов на тайное финансирование компании по созданию онлайн-контента в штате Теннесси. Это почти 90% полученных ею переводов за это время.

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Компания, название которой не раскрывается, публиковала англоязычные видеоролики на различные темы, связанные с внутренней и внешней политикой США. Большинство из них "направлены на публично заявленные цели правительства России и RT – усилить внутренние разногласия в США", отмечают в американском Минюсте.

Утверждается, что Калашников и Афанасьева работали в упомянутой компании под вымышленными именами. Среди прочего, Афанасьева под именами Гелены Шудры и Виктории Пести публиковала ролики, где, например, обвиняла Украину и США в теракте в подмосковном зале "Крокус" в марте 2024 года.

Чтобы скрыть источники финансирования компании из Теннесси, переводы осуществлялись через подставные компании в Турции, Объединенных Арабских Эмиратах и Маврикии, а сама компания не сообщала, что ее финансирует зарегистрированный в США иноагент – RT.

По обвинению в нарушении законодательства об иноагентах Калашникову и Афанасьевой светит по пять лет лишения свободы, а за отмывание денег – 20 лет тюрьмы. Расследованием дела занимается ФБР.

На обоих работников RT, а также их руководительницу Маргариту Симоньян наложили американские санкции.

Напомним, СМИ ранее анонсировали, что администрация Джо Байдена может публично обвинить Россию в попытках повлиять на нынешние президентские выборы в США через подконтрольные Кремлю медиа и онлайн-платформы.