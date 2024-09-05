Крупнейшая пророссийская партия Болгарии "Возрождение" призвала страну выйти из Европейского Союза и стать членом БРИКС, где Россия имеет ведущее влияние.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

В среду в парламенте "Возрождение" призвало к проведению референдума об отсрочке членства страны в еврозоне как минимум до 2043 года.

Несмотря на поддержку "Возрождения", Болгарской социалистической партии и популистской партии "Есть такой народ", депутаты от проевропейских формирований ГЕРБ, "Продолжаем изменения"-"Демократическая Болгария" и "Движение за права и свободы" отвергли предложение подорвать полную интеграцию Болгарии в ЕС.

Реклама:

Дебаты свидетельствуют о попытке пророссийских сил в болгарской политике распространить дезинформацию накануне следующих парламентских выборов 27 октября.

Лидер "Возрождения" Костадин Костадинов зашел так далеко, что прямо призвал Болгарию выйти из ЕС и НАТО. "Если мы хотим иметь будущее, нам не место в этих агонизирующих структурах, каковыми являются ЕС в этом формате и НАТО. Если ЕС не будет реформирован, мы должны выйти из него, потому что мы не умрем вместе с ним", – сказал он.

Болгарская пророссийская радикальная партия "Возрождение" является одним из основателей суверенистской группы в Европейском парламенте вместе с немецкой "Альтернативой для Германии".

Новый предвыборный тезис "Возрождения" заключается в том, что Болгария должна стать членом БРИКС, и партия начала направлять своих представителей на форумы этой организации.

Целью официальных лиц в Софии является присоединение Болгарии к еврозоне самое позднее к середине 2025 года.

Большинство экспертов утверждают, что реалистичной датой является 1 января 2026 года из-за продолжающегося политического кризиса в стране. Согласно последним опросам, мнения болгар разделились 50 на 50 в пользу введения евро, а главным страхом является рост цен.

Депутат от "Возрождения" Цончо Ганев заявил, что болгарский народ следует спросить, хочет ли он быть частью еврозоны или нет. Не приводя фактов в подтверждение своего заявления, он пояснил, что БРИКС является более богатым "клубом", чем западные страны, и что "это вызывает безумный страх евроатлантических партий пойти на референдум".

Последние данные Всемирного банка показывают, что ВВП на душу населения в Болгарии выше, чем в любой стране БРИКС, кроме богатых нефтью ОАЭ, хотя Болгария все еще имеет самый низкий ВВП на душу населения в ЕС.

"Вы смеете говорить, что болгарский народ не компетентен принимать такие решения. Вы слышите, что вы говорите? Болгарский народ компетентен принимать такие решения", – сказал он, обращаясь к проевропейским партиям в парламенте.

В ответ Мартин Димитров из проевропейской коалиции заявил: "Остается подозрение, что вы пытаетесь навредить Болгарии этим референдумом, чтобы вывести нашу страну из ЕС.

Напомним, Турция официально начала процедуру вступления в группу стран БРИКС, подав прошение о присоединении.