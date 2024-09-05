У Мюнхені повідомляють про стрілянину поблизу генконсульства Ізраїлю

Оновлено о 13.08. Додано інформацію про смерть підозрюваного.

У центрі Мюнхена біля генерального консульства Ізраїлю проходить масштабна поліцейська операція.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

У четвер вранці в центрі Мюнхена біля Центру документації нацистських злочинів і генерального консульства Ізраїлю було розміщено багато поліцейських.

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"У районі Кароліненплац співробітники поліції відкрили вогонь по підозрілій особі, в результаті чого вона була поранена", – повідомила мюнхенська поліція.

Пізніше стало відомо, що від отриманих поранень підозрюваний помер.

Наразі немає даних про інших підозрюваних.

Поліція закликала людей уникати цього району, наскільки це можливо.

Під обмеження потрапили вулиці Брієннерштрассе і Кароліненплац, де були встановлені обмежувачі руху.

Також використовується поліцейський гелікоптер.

Нагадаємо, зранку у середу, 4 серпня, у школі в Стокгольмі стріляли у підлітка – правоохоронці затримали підозрюваного.

Крім того, на початку липня в Егейському морі сталася стрілянина між береговою охороною Греції і чоловіком, який керував човном з мігрантами.