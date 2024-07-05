В Егейському морі сталась перестрілка між береговою охороною і чоловіком, що перевозив мігрантів

В Егейському морі сталась стрілянина між береговою охороною Греції і чоловіком, який керував човном з мігрантами.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Як зазначено, екіпаж патрульного катера грецької берегової охорони в п'ятницю відкрив вогонь на ураження по чоловікові, який керував швидкісним катером, що намагався переправити мігрантів із сусідньої Туреччини на грецький острів.

Внаслідок перестрілки біля острова Хіос у східній частині Егейського моря ніхто не постраждав.

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В заяві берегової охорони йдеться про те, що судно, яке перевозило мігрантів, попрямувало назад до турецького узбережжя.

Чоловік, який керував катером, відкрив вогонь по патрульному судну з пістолета, додавши, що екіпаж берегової охорони "відкрив вогонь у безпечному секторі".

Жодних інших подробиць про стрілянину не було надано.

Минулого тижня групу з 77 мігрантів врятували з пошкодженої вітрильної яхти після великої нічної операції в південній частині Егейського моря.

Перед цим італійська берегова охорона в п'ятницю знайшла ще 14 тіл жертв корабельної аварії, що сталася в Іонічному морі біля південного узбережжя Італії, довівши кількість відомих жертв до 34.