В Мюнхене сообщают о стрельбе вблизи генконсульства Израиля

Обновлено в 13.08. Добавлена информация о смерти подозреваемого.

В центре Мюнхена возле генерального консульства Израиля проходит масштабная полицейская операция.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

В четверг утром в центре Мюнхена возле Центра документации нацистских преступлений и генерального консульства Израиля было размещено много полицейских.

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"В районе Каролиненплац сотрудники полиции открыли огонь по подозрительной личности, в результате чего она была ранена", – сообщила мюнхенская полиция.

Позже стало известно, что от полученных ранений подозреваемый скончался.

На данный момент нет данных о других подозреваемых.

Полиция призвала людей избегать этого района, насколько это возможно.

Под ограничения попали улицы Бриеннерштрассе и Каролиненплац, где были установлены ограничители движения.

Также используется полицейский вертолет.

Напомним, утром в среду, 4 августа, в школе в Стокгольме стреляли в подростка – правоохранители задержали подозреваемого, ситуация контролируется.

Кроме того, в начале июля в Эгейском море произошла стрельба между береговой охраной Греции и мужчиной, который управлял лодкой с мигрантами.