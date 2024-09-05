В Мюнхене сообщают о стрельбе вблизи генконсульства Израиля
Обновлено в 13.08. Добавлена информация о смерти подозреваемого.
В центре Мюнхена возле генерального консульства Израиля проходит масштабная полицейская операция.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.
В четверг утром в центре Мюнхена возле Центра документации нацистских преступлений и генерального консульства Израиля было размещено много полицейских.
"В районе Каролиненплац сотрудники полиции открыли огонь по подозрительной личности, в результате чего она была ранена", – сообщила мюнхенская полиция.
Позже стало известно, что от полученных ранений подозреваемый скончался.
На данный момент нет данных о других подозреваемых.
Полиция призвала людей избегать этого района, насколько это возможно.
Под ограничения попали улицы Бриеннерштрассе и Каролиненплац, где были установлены ограничители движения.
Также используется полицейский вертолет.
Напомним, утром в среду, 4 августа, в школе в Стокгольме стреляли в подростка – правоохранители задержали подозреваемого, ситуация контролируется.
Кроме того, в начале июля в Эгейском море произошла стрельба между береговой охраной Греции и мужчиной, который управлял лодкой с мигрантами.