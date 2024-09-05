Сейм Латвії зробив крок до схвалення залучення іноземців до армії у кризових ситуаціях

Сейм Латвії у другому читанні підтримав запропоновані Міністерством оборони поправки до Закону "Про військову службу", які передбачають можливість у кризових ситуаціях приймати на військову службу іноземних громадян.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Поправки до третього читання можна подати до 10 вересня.

Поправки до латвійського Закону "Про військову службу" передбачають, що в разі загальної або часткової мобілізації на добровільних засадах зможуть подати заявки на військову службу в Національних збройних силах громадяни країн Європейського Союзу, країн Європейської асоціації вільної торгівлі, країн НАТО, Австралії, Бразилії, Нової Зеландії або України.

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Іноземців візьмуть на службу, уклавши з ними контракт на військову службу, якщо вони відповідатимуть вимогам за станом здоров'я, встановленим міністром оборони, не будуть співробітниками або агентами служб безпеки СРСР або іншої іноземної держави, і якщо їхнє прийняття на службу відповідатиме інтересам національної безпеки за висновком Служби військової розвідки та безпеки.

На службу можуть бути прийняті іноземці, які не були засуджені за особливо тяжкі злочини і легально перебувають у Латвії.

Іноземець повинен володіти державною мовою або хоча б англійською чи французькою мовою. Володіння мовою буде перевірятися в порядку, встановленому міністром оборони.

Відповідні поправки, які дозволять залучати до складу Національних збройних сил (НЗС) Латвії іноземців, почали готувати у квітні.

Крім того, міністр оборони Латвії Андріс Спрудс раніше заявив, що підтримує ідею про розширення загальнообов’язкової військової служби на жінок, оскільки це відповідає ідеї всеохопної системи національної оборони.

Командувач ЗС Латвії також висловлювався за обов’язковий військовий призов жінок.