Сейм Латвии сделал шаг к одобрению привлечения иностранцев в армию в кризисных ситуациях

Сейм Латвии во втором чтении поддержал предложенные Министерством обороны поправки к Закону "О военной службе", которые предусматривают возможность в кризисных ситуациях принимать на военную службу иностранных граждан.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Поправки к третьему чтению можно подать до 10 сентября.

Поправки в латвийский Закон "О военной службе" предусматривают, что в случае всеобщей или частичной мобилизации на добровольных началах смогут подать заявки на военную службу в Национальных вооруженных силах граждане стран Европейского Союза, стран Европейской ассоциации свободной торговли, стран НАТО, Австралии, Бразилии, Новой Зеландии или Украины.

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Иностранцев возьмут на службу, заключив с ними контракт на военную службу, если они будут отвечать требованиям по состоянию здоровья, установленным министром обороны, не будут сотрудниками или агентами служб безопасности СССР или другого иностранного государства, и если их принятие на службу будет отвечать интересам национальной безопасности по заключению Службы военной разведки и безопасности.

На службу могут быть приняты иностранцы, которые не были осуждены за особо тяжкие преступления и легально находятся в Латвии.

Иностранец должен владеть государственным языком или хотя бы английским или французским языком. Владение языком будет проверяться в порядке, установленном министром обороны.

Соответствующие поправки, которые позволят привлекать в состав Национальных вооруженных сил (НВС) Латвии иностранцев, начали готовить в апреле.

Кроме того, министр обороны Латвии Андрис Спрудс ранее заявил, что поддерживает идею о расширении общеобязательной военной службы на женщин, поскольку это соответствует идее всеобъемлющей системы национальной обороны.

Командующий ВС Латвии также высказывался за обязательный военный призыв женщин.