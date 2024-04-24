У Латвії розглядають поправки, що дозволять приймати до збройних сил іноземців

У Латвії готують поправки до закону про військову службу, які дозволять залучати до складу Національних збройних сил (НЗС) іноземців.

Про це повідомляє LSM, пише "Європейська правда".

Ухвалені напередодні урядом країни поправки дозволять залучати до латвійських збройних сил іноземців для критичних ситуацій. Однак це стосуватиметься лише громадян обмеженого числа країн-партнерів.

Законопроєкт ще має розглянути Сейм Латвії.

Як зазначає Міноборони Латвії в анотації до поправок, наразі законодавство не передбачає можливості залучати іноземців до військової служби під час криз, але досвід України показує, що вони можуть цілком ефективно воювати у складі національних збройних сил.

Згідно з поправками, в разі загальної або часткової мобілізації іноземні громадяни зможуть у добровільному порядку вступати на службу в НЗС.

Право на це матимуть громадяни країн-учасниць ЄС, Європейської асоціації вільної торгівлі (крім ЄС, туди входять Ісландія, Норвегія, Швейцарія та Ліхтенштейн), НАТО, Австралії, Нової Зеландії, Бразилії та України.

При цьому претендент повинен перебувати в Латвії на законних підставах, не мати непогашених судимостей за важкі злочини, не мати досвіду служби в радянських або інших іноземних службах нацбезпеки, розвідки тощо.

Також охочий вступити до лав НЗС іноземець, повинен володіти латиською або однією з офіційних мов НАТО (англійською та/або французькою).

"Латвія готується до різних сценаріїв військових загроз, вивчаючи досвід України. Мета цієї ініціативи – упорядкувати нормативну базу, щоб у разі виняткової ситуації або воєнного стану Латвія могла швидко прийняти іноземних добровольців на додачу до сил НАТО, які вже перебувають у нас", – заявив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс.

Нагадаємо, на початку березня уряд Латвії затвердив план військового зміцнення і контрмобільних заходів кордоні з РФ та Білоруссю.

А у січні міністри оборони Естонії, Латвії та Литви схвалили створення спільної балтійської зони оборони на східному кордоні, де країни межують із Росією та Білоруссю.