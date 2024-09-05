Постраждалий від обстрілу Львів отримає 100 тисяч євро від міста-побратима з ФРН

Німецький Фрайбург вирішив передати 100 тисяч євро Львову, з яким є містом-побратимом, для допомоги в усуненні наслідків російського обстрілу в ніч проти 4 вересня.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила міська рада Фрайбурга в четвер, 5 вересня.

Кошти були зібрані жителями Фрайбурга та підуть на відновлення початкової школи у Львові, зруйнованої в результаті російського обстрілу.

"Ми не залишимо наших друзів у Львові наодинці і будемо продовжувати підтримувати їх у міру наших можливостей. Я хотів би подякувати всім мешканцям Фрайбурга, які своїми пожертвами зробили цю швидку допомогу можливою", – прокоментував мер німецького міста Мартін Горн.

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У міськради Фрайбурга зазначили, що у Львові перебуває їхня делегація, яка сприятиме довгостроковій підтримці, а також планує підписати меморандум про взаєморозуміння щодо проєкту для лікарняного центру Unbroken у сфері травматології.

"Підтримка наших німецьких друзів є неоціненною у ці складні часи", – цитують мера Львова Андрія Садового.

Як відомо, 4 вересня зранку Росія масовано атакувала Україну, внаслідок чого, за останніми даними, у Львові загинули семеро людей, з них троє – діти. У лікарнях міста перебувають 26 людей, із них 10 – у важкому стані.

У школі, яку допоможе відновлювати Фрайбург, були зруйновані 74 вікна і 49 дверей, пошкоджено сходову клітку і дах.

Своєю чергою Польща планує найближчим часом скласти план допомоги Львову, зокрема стосовно реконструкції пошкоджених будівель.