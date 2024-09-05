Пострадавший от обстрела Львов получит 100 тысяч евро от города-побратима из ФРГ

Немецкий Фрайбург решил передать 100 тысяч евро Львову, с которым является городом-побратимом, для помощи в устранении последствий российского обстрела в ночь на 4 сентября.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил городской совет Фрайбурга в четверг, 5 сентября.

Средства были собраны жителями Фрайбурга и пойдут на восстановление начальной школы во Львове, разрушенной в результате российского обстрела.

"Мы не оставим наших друзей во Львове наедине и будем продолжать поддерживать их по мере наших возможностей. Я хотел бы поблагодарить всех жителей Фрайбурга, которые своими пожертвованиями сделали эту скорую помощь возможной", – прокомментировал мэр немецкого города Мартин Горн.

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В горсовете Фрайбурга отметили, что во Львове находится их делегация, которая будет способствовать долгосрочной поддержке, а также планирует подписать меморандум о взаимопонимании по проекту для больничного центра Unbroken в сфере травматологии.

"Поддержка наших немецких друзей является неоценимой в эти сложные времена", – цитируют мэра Львова Андрея Садового.

Как известно, 4 сентября утром Россия массированно атаковала Украину, в результате чего, по последним данным, во Львове погибли семь человек, из них трое – дети. В больницах города находятся 26 человек, из них 10 – в тяжелом состоянии.

В школе, которую поможет восстанавливать Фрайбург, были разрушены 74 окна и 49 дверей, повреждена лестничная клетка и крыша.

В свою очередь Польша планирует в ближайшее время составить план помощи Львову, в частности относительно реконструкции поврежденных зданий.