Стрельбу возле генконсульства Израиля в Мюнхене классифицировали как теракт

Генеральная прокуратура Мюнхена предполагает, что стрельба в центре города возле генерального консульства Израиля утром в четверг, 5 сентября, была террористической атакой.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

В прокуратуре считают, что стрельбу в Мюнхене можно классифицировать как теракт, поэтому расследование сосредоточено на установлении мотива стрелка.

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер также заявила, что "быстрая и решительная реакция мюнхенской полиции сегодня остановила убийцу и, возможно, предотвратила террористический акт насилия".

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"Это преступление произошло в непосредственной близости от генерального консульства Израиля – и в годовщину террористического нападения на израильскую олимпийскую команду в 1972 году", – обратила она внимание.

В четверг утром в центре Мюнхена возле Центра документации нацистских преступлений и генерального консульства Израиля было размещено много полицейских.

Позже стало известно, что мюнхенская полиция обнаружила 18-летнего парня, вооруженного пистолетом. Он выстрелил в полицейских, которые открыли ответный огонь, от полученных ранений тот скончался на месте.

По информации Spiegel, подозреваемый жил в Австрии и был известен органам безопасности как исламист.