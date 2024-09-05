Новоназначенный премьер Франции выступил с первым заявлением

Новоназначенный премьер-министр Франции Мишель Барнье перенял полномочия от Габриэля Атталя, который окончательно покинул пост, и выступил с первой речью.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает BFMTV.

Барнье отметил, что "со скромностью" приступает к работе на новой должности и что он хочет предложить ответ на "вызовы, гнев, страдания, чувство покинутости и несправедливости", которые испытывают многие сограждане.

"Мы в сложном моменте... Важно, чтобы эта новая страница, этот период был полезным для французов и Франции", – сказал он.

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Мишель Барнье сказал, что через несколько дней, максимум через несколько недель будет презентовать перед парламентом законодательные приоритеты и предложения нового правительства.

"Сейчас от премьера ждут, чтобы он говорил правду, даже если она сложная. Правду прежде всего о финансовом долге, об "экологическом" долге, который уже лежит на плечах наших детей; о влиянии нашей страны в Европе (...). Но мы должны прежде всего действовать, а не говорить, чтобы найти решения, которые будут работать", – заявил Барнье.

Он добавил, что в дальнейшем нужно будет "много внимания и много уважения, прежде всего между правительством и парламентом" и всеми участниками политической жизни.

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон после затяжных консультаций по кандидатуре премьера 5 сентября объявил о назначении на эту должность Мишеля Барнье. Он перенимает полномочия от Габриэля Атталя, самого молодого премьер-министра в новейшей истории Франции.

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