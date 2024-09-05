Одобрение правительственной коалиции в Германии упало до новых низов

В Германии уровень удовлетворенности правительственной коалицией, состоящей из социал-демократов, "зеленых" и свободных демократов, опустился до 16%, что стало самым низким показателем с начала ее работы в конце 2021 года.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", свидетельствует новый опрос ARD-DeutschlandTrend.

Рейтинг одобрения "светофорной" коалиции трех немецких партий по сравнению с августом упал на 4 процентных пункта. В то же время 84% опрошенных граждан Германии недовольны работой коалиции.

Как напоминает ARD, последний раз рейтинг в 16% у коалиции в Германии был еще в августе 2010 года – во времена правительства консерваторов ХДС/ХСС и Свободной демократической партии.

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Недовольство федеральным правительством Германии наибольшее среди оппозиционных партий – "Альтернативы для Германии" (100%), "Союза Сары Вагенкнехт" (98%) и ХДС/ХСС (91%). Но ее также разделяют 54% избирателей "Зеленых" и 63% избирателей социал-демократов.

Рейтинг одобрения канцлера Олафа Шольца в опросе ARD-DeutschlandTrend упал до 18% (в августе было 24%). Заметно просел он и у лидеров других партий коалиции – министра экономики Роберта Габека (27%, минус 3 пункта) и министра финансов Кристиана Линднера (20%, минус шесть пунктов).

В случае, если бы выборы в Бундестаг состоялись в ближайшее воскресенье, больше всего голосов получили бы консерваторы из ХДС/ХСС (33%), "Альтернатива для Германии" могла бы рассчитывать на 17% поддержки, а "Союз Сары Вагенкнехт" – 8%.

Социал-демократы могли бы получить 15% голосов, "Зеленые" – лишь 11%, что является их самым низким результатом с апреля 2018 года, а Свободная демократическая партия с 4% вообще бы не прошла в Бундестаг.

Как известно, следующие выборы в немецкий парламент состоятся 28 сентября 2025 года.

Несмотря на неутешительные показатели соцопросов, канцлер Германии Олаф Шольц верит в победу своей Социал-демократической партии.